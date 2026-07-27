2026 NFL Training Camp Dates for All 32 Teams
Ravens and All 32 NFL Teams Set 2026 Training Camp Schedules
- Training camps allow teams to evaluate new additions and finalize depth charts before preseason games.
- Rookies, free agents, and returning stars will get extended playing time during training camp practices.
- Training camp schedules vary by team, with most players reporting during the final week of July.
The 2026 NFL season is quickly approaching, but before teams take the field for meaningful games, players will spend several weeks preparing during training camp.
Training camps give coaching staffs an opportunity to evaluate new additions, finalize depth charts and install their systems ahead of the preseason. They also give fans their first extended look at rookies, free-agent signings and returning stars.
The preseason begins with the Hall of Fame Game between the Arizona Cardinals and Carolina Panthers on Aug. 6. Most teams will have their players report for camp during the final week of July.
Here is the complete training camp schedule for all 32 NFL teams:
Arizona Cardinals
Report Date: Wednesday, July 22
Location: State Farm Stadium, Glendale, Arizona
Practice Dates: July 24, July 26, July 29, July 31, Aug. 3, Aug. 6 and Aug. 9
Atlanta Falcons
Report Date: Tuesday, July 28
Location: IBM Performance Field, Flowery Branch, Georgia
Practice Dates: July 31, Aug. 1, Aug. 3-5, Aug. 7-8, Aug. 10-12 and Aug. 19-20
Baltimore Ravens
Report Date: Tuesday, July 28
Location: Under Armour Performance Center, Owings Mills, Maryland
Practice Dates: July 29-30, Aug. 3-4, Aug. 8-9, Aug. 11-12 and Aug. 17
Buffalo Bills
Report Date: Tuesday, July 28
Location: St. John Fisher University, Rochester, New York
Practice Dates: July 29-30, Aug. 1, Aug. 3-4 and Aug. 6-7
Carolina Panthers
Report Date: Wednesday, July 22
Location: Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina
Practice Dates: July 24-25, July 27, July 29-30, Aug. 1, Aug. 3-6, Aug. 10-12 and Aug. 14-15
Chicago Bears
Report Date: Tuesday, July 28
Location: Halas Hall, Lake Forest, Illinois
Practice Dates: July 31, Aug. 1, Aug. 4-6, Aug. 8-9, Aug. 13, Aug. 18 and Aug. 25
Cincinnati Bengals
Report Date: Tuesday, July 28
Location: Paycor Stadium, Cincinnati
Practice Dates: July 29-30, Aug. 1, Aug. 3-4, Aug. 6-7, Aug. 9 and Aug. 15-16
Cleveland Browns
Report Date: Tuesday, July 28
Location: CrossCountry Mortgage Campus, Berea, Ohio
Practice Dates: To be announced
Dallas Cowboys
Report Date: Tuesday, July 28
Location: River Ridge Staybridge Suites, Oxnard, California
Practice Dates: July 31, Aug. 1, Aug. 4-8 and Aug. 11-12
Denver Broncos
Report Date: Tuesday, July 28
Location: Broncos Park, Englewood, Colorado
Practice Dates: July 31, Aug. 1, Aug. 3-8, Aug. 10-12 and Aug. 17-19
Detroit Lions
Report Date: Tuesday, July 28
Location: Meijer Performance Center, Allen Park, Michigan
Practice Dates: Aug. 2-4, Aug. 6-7, Aug. 10-11, Aug. 16-17 and Aug. 19
Green Bay Packers
Report Date: Tuesday, July 28
Location: Lambeau Field, Green Bay, Wisconsin
Practice Dates: July 29-31, Aug. 2-4, Aug. 7, Aug. 10-11, Aug. 16, Aug. 18 and Aug. 24
Houston Texans
Report Date: Tuesday, July 28
Location: Houston Methodist Training Center, Houston
Practice Dates: Aug. 1, Aug. 3-5, Aug. 7-8, Aug. 10 and Aug. 18
Indianapolis Colts
Report Date: Tuesday, July 28
Location: Grand Park Sports Campus, Westfield, Indiana
Practice Dates: July 29-31, Aug. 1, Aug. 3-4, Aug. 6, Aug. 8-9, Aug. 15-16 and Aug. 19-20
Jacksonville Jaguars
Report Date: Tuesday, July 28
Location: Miller Electric Center, Jacksonville, Florida
Practice Dates: July 29-31, Aug. 2-3, Aug. 7, Aug. 9, Aug. 19, Aug. 23 and Aug. 25
Kansas City Chiefs
Report Date: Tuesday, July 28
Location: Missouri Western State University, St. Joseph, Missouri
Practice Dates: July 29-31, Aug. 1-8, Aug. 11-13 and Aug. 17-20
Las Vegas Raiders
Report Date: Tuesday, July 28
Location: Intermountain Health Performance Center, Henderson, Nevada
Practice Dates: Aug. 2-3, Aug. 7-8 and Aug. 11
Los Angeles Chargers
Report Date: Tuesday, July 28
Location: The Bolt, El Segundo, California
Practice Dates: July 29-31, Aug. 1, Aug. 3-7, Aug. 8-11 and Aug. 15-18
Los Angeles Rams
Report Date: Saturday, July 25
Location: Loyola Marymount University, Los Angeles
Practice Dates: July 27, July 29, Aug. 1-3, Aug. 5 and Aug. 6
Miami Dolphins
Report Date: Tuesday, July 28
Location: Baptist Health Training Complex, Miami Gardens, Florida
Practice Dates: Aug. 2-4, Aug. 6-8, Aug. 10, Aug. 18 and Aug. 20
Minnesota Vikings
Report Date: Tuesday, July 28
Location: TCO Performance Center, Eagan, Minnesota
Practice Dates: Aug. 1, Aug. 3-5, Aug. 7-9, Aug. 11-13, Aug. 17 and Aug. 19-20
New England Patriots
Report Date: Friday, July 24
Location: New Balance Athletics Center, Foxborough, Massachusetts
Practice Dates: July 25-28, July 30-Aug. 1, Aug. 3-4, Aug. 7, Aug. 11 and Aug. 19-20
New Orleans Saints
Report Date: Tuesday, July 28
Location: Ochsner Sports Performance Center, Metairie, Louisiana
Practice Dates: July 30-31, Aug. 2-3, Aug. 5, Aug. 8-9, Aug. 13 and Aug. 26
New York Giants
Report Date: Tuesday, July 28
Locations: Quest Diagnostics Training Center in East Rutherford, New Jersey, and The Greenbrier in White Sulphur Springs, West Virginia
Practice Dates: July 30-31, Aug. 1 and Aug. 5-7
New York Jets
Report Date: Tuesday, July 28
Location: Atlantic Health Jets Training Center, Florham Park, New Jersey
Practice Dates: Aug. 1, Aug. 4, Aug. 8, Aug. 12, Aug. 25 and Aug. 28
Philadelphia Eagles
Report Date: Tuesday, July 28
Location: Jefferson Health Training Complex, Philadelphia
Practice Dates: Aug. 25
Pittsburgh Steelers
Report Date: Tuesday, July 28
Location: Saint Vincent College, Latrobe, Pennsylvania
Practice Dates: July 29-31, Aug. 1, Aug. 3-4, Aug. 6-8, Aug. 10-11 and Aug. 15-17
San Francisco 49ers
Report Date: Saturday, July 25
Location: SAP Performance Facility, Santa Clara, California
Practice Dates: July 26-27, July 31, Aug. 1, Aug. 3, Aug. 6, Aug. 8, Aug. 10-11 and Aug. 15-16
Seattle Seahawks
Report Date: Friday, July 24
Location: Virginia Mason Athletic Center, Renton, Washington
Practice Dates: July 25-26, July 28, July 31, Aug. 1, Aug. 4-5, Aug. 7-8 and Aug. 13
Tampa Bay Buccaneers
Report Date: Tuesday, July 28
Location: AdventHealth Training Center, Tampa, Florida
Practice Dates: July 30-31, Aug. 2-4, Aug. 6-7 and Aug. 9
Tennessee Titans
Report Date: Tuesday, July 28
Location: Vanderbilt Health Football Center, Nashville
Practice Dates: Aug. 1, Aug. 4, Aug. 7, Aug. 9, Aug. 17, Aug. 21 and Aug. 27
Washington Commanders
Report Date: Tuesday, July 28
Location: Commanders Park, Ashburn, Virginia
Practice Dates: Aug. 1, Aug. 3-5, Aug. 7-8, Aug. 10-13 and Aug. 18-19
Practice schedules may be adjusted because of weather, travel or team decisions. Fans planning to attend should confirm whether a practice is open to the public and whether tickets or advance registration are required.
Ravens and All 32 NFL Teams Set 2026 Training Camp Schedules was originally published on 92q.com