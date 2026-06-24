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Minorities and Mental Health – Geriatric Health

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Promotional image for a panel discussion on "Minorities & Mental Health: Geriatric Health - Caring for Older Adults" featuring four speakers: Molly Wisniewski, Charita Cole Brown, and Perpetua Ezeh.
  • Date/time: Jun 30, 7:00pm to 8:00pm

Join Persia Nicole, Steph Lova and a panel of experts for “Minorities & Mental Health: Geriatric Health – Caring For Older Adults” – Tuesday, June 30 at 7pm! Watch LIVE on Facebook, Radio One Baltimore YouTube and WOLBBaltimore.com!

Presented by Sheppard Pratt and NAMI Maryland.

Panelists include:

Molly Wisniewski
Family Caregiver Program Manager
Maryland Department of Aging
Chair of the Maryland Commission on Caregiving

Charita Cole Brown
Mental Health Advocate
NAMI Maryland

Perpetua Ezeh
Registered Nurse, Sheppard Pratt

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